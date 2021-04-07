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تحذير للأرصاد الجوية في مصر.. ماذا توقعوا لدرجات الحرارة؟

Lebanon 24
07-04-2021 | 10:30
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حذر خبراء الأرصاد الجوية المصرية من تقلبات الطقس خلال الأيام المقبلة، متوقعين انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة قد يصل إلى 6 درجات من المستويات التي يتم تسجيلها في الوقت الحالي.

#عاجل | «الأرصاد» تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة https://t.co/DHGX1LMiab

ولفتت "بوابة الأهرام" المصرية إلى أنّ الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، ذكرت أن مصر ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وتوقعت الهيئة أن تتراوح نسب الانخفاض في درجات الحرارة ما بين 4 درجات مئوية إلى 6 درجات.

وتابعت: "بعد وصول درجات الحرارة العظمى في القاهرة إلى 35 درجة مئوية، ستنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 25 درجة يوم الجمعة المقبل".


ولفتت هيئة الأرصاد المصرية إلى أن هناك نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

المصدر: سبوتنيك
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