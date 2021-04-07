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إيران تكشف: نمتلك 55 كليوغراما من اليورانيوم المخصب عند مستوى 20 بالمئة

Lebanon 24
07-04-2021 | 10:45
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أعلنت إيران اليوم الأربعاء، امتلاكها 55 كليوغراما من اليورانيوم المخصب عند مستوى 20 بالمئة بعد استعمالها أجهزة طرد مركزي متطورة.

 

وقال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز کمالوندي لوكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "مخزوننا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة بلغ 55 كليوغراما بعد استعمال أجهزة طرد مركزي متطورة وحديثة".

 

وأضاف: "معدل إنتاج اليورانيوم لدينا الآن بنسبة 20 بالمئة أعلى بكثير مما كان عليه قبل الاتفاق النووي ولدينا قدرة إنتاجية أعلى بنسبة 30 بالمئة".

 

وتابع: "لدينا الآن قدرة تخصيب تبلغ حوالي 16500 سو، والتي كانت 12500 قبل الاتفاق النووي".

 

هذا وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إنه لأول مرة في تاريخ أميركا تأتي وتعترف بفشلها في شيء معين، مشيرا إلى أن الأميركيين يبدون استعدادهم للتفاوض بشكل مباشر أو غير مباشر وهذا انتصار للشعب الإيراني.

 

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أضاف روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم، أن "بلاده مستعدة للعودة لالتزاماتها النووية مقابل رفع العقوبات الأميركية بشكل كامل".

 

وأشار إلى أن "الأميركيين يقولون اليوم أنهم جاهزون للتفاوض بشكل مباشر أو غير مباشر وهذا انتصار للشعب الإيراني".

المصدر: سبوتنيك
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