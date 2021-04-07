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إيران تؤكد تعرض سفينتها "شافيز" لهجوم وتبدأ التحقيق لتحديد مصدره

Lebanon 24
07-04-2021 | 11:15
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، تعرض السفينة التجارية الإيرانية "شافيز" لهجوم أمس الثلاثاء، في البحر الأحمر، قبالة سواحل جيبوتي، ما أصابها بأضرار طفيفة دون إصابة أي من طاقم السفينة، لافتة إلى أنه التحقيق جارٍ لمعرفة ملابسات الحادث والمتسبب به.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان اليوم الأربعاء "تعرضت السفينة التجارية الإيرانية [شافيز] لأضرار طفيفة في هجوم عليها في البحر الأحمر قبالة سواحل جيبوتي، يوم أمس الثلاثاء، ولا يزال مصدر الهجوم وتفاصيله قيد التحقيق".

 

وأضاف أن "السفينة كانت تتمركز في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن لتوفير الأمن البحري على طول الممرات الملاحية ومحاربة القراصنة".

 

وتابع أن "السفينة عملت كمحطة لوجستية لإيران في البحر الأحمر.. ولحسن الحظ، لم تقع أية إصابات نتيجة الحادث، كما أن التحقيقات الفنية جارية لمعرفة كيفية وقوع الحادث ومصدره، وستتخذ طهران جميع الإجراءات اللازمة عبر المنظمات الدولية في هذا الصدد".

 

المصدر: سبوتنيك
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