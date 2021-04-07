بعد الهجوم على سفينة إيرانية.. غانتس "سنواصل عملياتنا في كل مكان"

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ردا على سؤال من القناة الـ12 الإسرائيلية عن التقرير الذي أفادت فيه صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن تل أبيب أبلغت واشنطن بتنفيذها الهجوم على سفينة "ساويز" الإيرانية في البحر الأحمر، "إن إسرائيل ستواصل التصرف أينما سيطلب منها ذلك، وسنواصل عملياتنا في كل مكان نواجه فيه تحديات ويتطلب منا القيام بذلك".
وأضاف خلال زيارة إلى بطارية لمنظومة القبة الحديدية: "يتعين على دولة إسرائيل الاستمرار في الدفاع عن نفسها، ولا نخفض مستوى التأهب في أي لحظة، وسنواصل التصرف أينما سنواجه مشكلة عملياتية أو حاجة عملياتية".
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية تعرض السفينة التجارية الإيرانية "شافيز" لهجوم أمس الثلاثاء، في البحر الأحمر، قبالة سواحل جيبوتي، ما أصابها بأضرار طفيفة دون إصابة أي من طاقم السفينة، لافتة إلى أنه التحقيق جارٍ لمعرفة ملابسات الحادث والمتسبب به.