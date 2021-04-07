بعد الهجوم على سفينة إيرانية.. غانتس "سنواصل عملياتنا في كل مكان"

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ردا على سؤال من القناة الـ12 الإسرائيلية عن التقرير الذي أفادت فيه صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن تل أبيب أبلغت واشنطن بتنفيذها الهجوم على سفينة "ساويز" الإيرانية في البحر الأحمر، "إن إسرائيل ستواصل التصرف أينما سيطلب منها ذلك، وسنواصل عملياتنا في كل مكان نواجه فيه تحديات ويتطلب منا القيام بذلك".

وأضاف خلال زيارة إلى بطارية لمنظومة القبة الحديدية: "يتعين على دولة إسرائيل الاستمرار في الدفاع عن نفسها، ولا نخفض مستوى التأهب في أي لحظة، وسنواصل التصرف أينما سنواجه مشكلة عملياتية أو حاجة عملياتية".



وامتنع غانتس عن الاعتراف مباشرة بوقوف "إسرائيل" وراء الهجوم على السفينة الإيرانية، موضحا أنه لا يقصد في تصريحه أي خطوات محددة تتخذها "اسرائيل".وكانت نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر مطلع إن هناك احتمالا قويا أن تكون إسرائيل وراء استهداف سفينة إيرانية في البحر المتوسط، وأوضح المصدر أن الهجوم ربما نفذ جواً، من خلال إلقاء مواد متفجرة على السفينة.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية تعرض السفينة التجارية الإيرانية "شافيز" لهجوم أمس الثلاثاء، في البحر الأحمر، قبالة سواحل جيبوتي، ما أصابها بأضرار طفيفة دون إصابة أي من طاقم السفينة، لافتة إلى أنه التحقيق جارٍ لمعرفة ملابسات الحادث والمتسبب به.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان اليوم الأربعاء "تعرضت السفينة التجارية الإيرانية [شافيز] لأضرار طفيفة في هجوم عليها في البحر الأحمر قبالة سواحل جيبوتي، يوم أمس الثلاثاء، ولا يزال مصدر الهجوم وتفاصيله قيد التحقيق".