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وفاة طيار جراء تحطم طائرة استعراض عسكرية وسط تركيا

Lebanon 24
07-04-2021 | 16:00
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أعلنت وزارة الدفاع التركية عن وفاة طيار جراء تحطم مقاتلة تابعة لمجموعة جوية بهلوانية ضمن الجيش في ولاية قونية وسط البلاد اليوم الأربعاء.

وأكدت وزارة الدفاع التركية على حسابها في "تويتر" أن المقاتلة المنكوبة من طراز "نورثروب إف-5"، مقدمة تعازيها في وفاة الطيار.

وأشارت الوزارة في تغريدة أخرى إلى أن الطائرة تحطمت خلال تنفيذها تحليقا تدريبيا، لافتة إلى أن سبب الحادث لا يزال مجهولا وتم فتح تحقيق للكشف عن ملابساته.

وأفادت صحيفة "صباح" بأن المقاتلة المنكوبة تابعة لفريق "نجوم تركيا" البهلواني.
المصدر: روسيا اليوم
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