19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
19
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
15
o
بعلبك
17
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
إيران تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا
Lebanon 24
07-04-2021
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
حطمت إيران سجلها اليومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي بعدما أعلنت، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة.
وقالت طهران إنها سجلت 20954 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد يوم على إعلانها عن تسجيل أكثر من 17 ألف إصابة بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.
وإيران حاليا في خضم واحدة من أشد موجات تفشي الفيروس حتى الآن، وذلك بعد عطلة عيد النيروز التي استمرت أسبوعين ودفعت ملايين للسفر إلى أماكن العطلات في جميع أنحاء البلاد والتجمع في المنازل، ما شكل تحديا للمبادئ التوجيهية الصحية، وفقا للأسوشيتد برس.
وبحسب الوكالة، فقد كافحت إيران على مدى أشهر للحد من أسوأ تفش لفيروس كورونا في الشرق الأوسط، حيث تقول الأرقام الرسمية إن عدد الإصابات، اليوم الأربعاء، رفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 1,984,348.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما السادات لاري، إن 193 شخصا لقوا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 63,699.
وتجاوز عدد الإصابات الأربعاء الرقم القياسي السابق المسجل أمس الثلاثاء، والبالغ 17,430 إصابة، وهذا يشير إلى أكبر زيادة في الإصابات منذ أكثر من 4 أشهر.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. توقعات ماغي فرح للقسم الأول من شهر نيسان مهنياً
Lebanon 24
بالتفاصيل.. توقعات ماغي فرح للقسم الأول من شهر نيسان مهنياً
09:00 | 2021-04-07
07/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو "الدولار اللبناني" الجديد؟
Lebanon 24
ما هو "الدولار اللبناني" الجديد؟
15:30 | 2021-04-07
07/04/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هذه التسعيرة المُتداولة في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هذه التسعيرة المُتداولة في السوق الموازية
09:00 | 2021-04-07
07/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيتناوله الرئيس عون في خطابه الليلة؟
Lebanon 24
هذا ما سيتناوله الرئيس عون في خطابه الليلة؟
16:03 | 2021-04-07
07/04/2021 04:03:46
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سيئ حول "أسترازينيكا".. الأدوية الأوروبية تحسم الجدل حوله
Lebanon 24
خبر سيئ حول "أسترازينيكا".. الأدوية الأوروبية تحسم الجدل حوله
11:38 | 2021-04-07
07/04/2021 11:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
22:00 | 2021-04-07
"تصفية" مسؤول في سوريا!
21:30 | 2021-04-07
اتفاق بين واشنطن وبغداد... القواعد العسكرية الأميركية خارج العراق
21:00 | 2021-04-07
تقرير: "داعش" يجد شريان حياة جديد في إفريقيا
21:00 | 2021-04-07
طبول الحرب تدق حول تايوان... وتايبيه تقول إنها "ستقاتل ضد الصين حتى النهاية"
20:30 | 2021-04-07
الجولان السوري المحتل يشهد حدثا الأول من نوعه
20:21 | 2021-04-07
بايدن يعرب عن تضامن الولايات المتحدة مع الأردن
فيديو
كشف بعض المعلومات عن هاتف "آيفون 13" المنتظر من "آبل"! (فيديو)
Lebanon 24
كشف بعض المعلومات عن هاتف "آيفون 13" المنتظر من "آبل"! (فيديو)
18:00 | 2021-04-07
07/04/2021 22:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد قتل حصان في مسلسل محمد رمضان يثير الاستياء.. ومطالبات بحذفه (فيديو)
Lebanon 24
مشهد قتل حصان في مسلسل محمد رمضان يثير الاستياء.. ومطالبات بحذفه (فيديو)
12:46 | 2021-04-07
07/04/2021 22:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حيلة مفاجئة.. هكذا يمكن تنظيف الميكروويف بـ7 دقائق (فيديو)
Lebanon 24
حيلة مفاجئة.. هكذا يمكن تنظيف الميكروويف بـ7 دقائق (فيديو)
12:00 | 2021-04-07
07/04/2021 22:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact