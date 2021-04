منزل "بوتين" يقلب مواقع التواصل.. حقيقة أم خيال؟! (صور)

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صورة لمنزل غريب التصميم بعض الشيء يحمل اسم "منزل بوتين" في مدينة سوتشي الروسية، مما دفع الكثيرين للاعتقاد بأنه ملك للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



إلا أنه هذا المنزل ما هو إلا مجسم للمهندس المعماري الروسي رومان فلاسوف، تخيل فيه ما قد يكون عليه المنزل المستقبلي للرئيس فلاديمير بوتين.ووفقاً لما نشره فلاسوف على إنستغرام، أنه أطلق تسمية المنزل بـ "PUTIN HOUSE" بسبب رؤية شخصية حول الشكل الذي قد يبدو عليه منزل الرئيس في المستقبل.

This is not an actual home.



It’s a concept design by Vlasov based on what he thinks Putin’s home would look like. https://t.co/sr1UkTkoYp

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) April 5, 2021





أما العرض فهو تصميم ثلاثي الأبعاد ليس له وجود على أرض الواقع، وقد استخدم المصمم هاشتاغ #concept و #design لتوضيح أنه مجرد عرض وليس تصويراً حقيقياً، إلا أن رواد التواصل أعادوا تداول التصميم الذي يحتوي على هياكل بارزة وسطح مسطح يقع في غابة منعزلة، ويقولون إنه منزل بوتين.كما قارن بعض الأشخاص على الإنترنت المنزل بمشهد من فيلم لجيمس بوند، بينما وصف آخرون الهيكل بأنه "شرير".

قصر رئاسي بمليارات الدولارات؟!

الجدير ذكره أن هذه الضجة أتت بعد أشهر فقط من تعرض بوتين لانتقادات بسبب مزاعم بأنه بنى قصرا سريا بمليارات الدولارات بالقرب من البحر الأسود في روسيا.



ففي كانون الثاني الماضي، أصدر الناقد الروسي وزعيم المعارضة أليكسي نافالني فيلما من خلال مؤسسة مكافحة الفساد (FBK)، اتهم فيه بوتين ببناء عقار مزخرف مع أدلة على لقطات من طائرات بدون طيار، ومقابلات مع مقاولين، ووثائق ومخططات.





كما زعم الفيلم أن العقار كلف 1.35 مليار دولار، وذكر أن بوتين دفع ثمنها عبر مخطط فساد، حيث أعطى الرئيس الوظائف العليا والمشاريع الحكومية المربحة لحلفائه، وفقاً لقوله.



فيما نفى الرئيس تلك المزاعم، وقال حينها: "لا شيء يؤكد ما يشير إليه الفيلم على أن ذاك القصر ملك لي أو لأقاربي".



إلى ذلك، فقد تلقى المنشور الذي قلب وسائل التواصل منذ أيام أكثر من 9000 إعجاب و 1600 إعادة تغريد.