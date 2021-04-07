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إدارة بايدن تعتزم تقديم مساعدات قيمتها 150 مليون دولار للفلسطينيين

Lebanon 24
07-04-2021 | 18:30
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كشف أشخاص مطلعون، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتزم استئناف المساعدات للفلسطينيين.

ونقلت "رويترز"، عن هؤلاء الأشخاص، أن إدارة بايدن تعتزم الكشف عن حزمة مساعدات أميركية بنحو 150 مليون دولار للفلسطينيين.

وبهذه الخطوة، تستأنف واشنطن تقديم جزء من المساعدات التي حجبها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأميركية اليوم على أقرب تقدير عن المساعدات، التي سيُقدم معظمها عبر وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة، في إطار مساع لإصلاح العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين التي انهارت تقريبا خلال حكم ترامب.

وأوضحت إدارة بايدن أنها تعتزم التراجع عن أجزاء من نهج ترامب الذي ندد به الفلسطينيون بوصفه متحيزا بشدة لإسرائيل.

ويعلق الفلسطينيون والعاملون في المجال الإنساني آمالهم على الرئيس الأميركي بايدن، في إعادة ضخ الأموال الأمريكية في خزائن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
المصدر: سبوتنيك
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