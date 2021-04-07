عربي-دولي

الجولان السوري المحتل يشهد حدثا الأول من نوعه

Lebanon 24
07-04-2021 | 20:30
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شهدت هضبة الجولان السوري المحتل، اليوم الأربعاء، حدثا هو الأول من نوعه. 

وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن هضبة الجولان شهدت انتقال عائلة إسرائيلية، اليوم، إلى منزلها الجديد في مستوطنة رامات ترامب في مرتفعات الجولان السوري المحتل، التي تم الإعلان عن إنشائها في حزيران 2019. 

وذكرت الصحيفة أن العائلة تتكون من زوجين في العشرينيات من عمرهما، هما دانيال (27 عاما) وتسوفيت (26 عاما) وابنتهما، وهي العائلة الأولى التي تقطن في مستوطنة رامات ترامب، في حين أن 4 عائلات أخرى ستنتقل للمستوطنات التي سيقطن فيها المئات فيما بعد.

وأوضحت أن العائلة انتقلت إلى المستوطنة وسط احتفال صغير أقامه المجلس المحلي للمستوطنة الجديدة في هضبة الجولان السوري المحتل.

يشار إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد أعلن عن إنشاء هذه المستوطنة، في عام 2019، تكريما للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بعد اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السوري المحتل.
المصدر: سبوتنيك
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