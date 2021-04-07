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عربي-دولي
بؤرة جديدة... كورونا المتحور يظهر في هذه الدولة
Lebanon 24
07-04-2021
|
22:30
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أكدت تايلاند أولى حالاتها المحلية من سلالة فيروس كورونا التي اكتشفت أول مرة في المملكة المتحدة، ما يزيد احتمالات أن تواجه موجة جديدة من الجائحة، وفقا لطبيب بارز اليوم الأربعاء.
وعثر على السلالة في عينات دم 24 شخصا في بؤرة جديدة من الحالات تضمنت زوار ملاه ليلية في العاصمة بانكوك، وفقا للطبيب يونغ بوورافان، عالم فيروسات في كلية الطب في جامعة تشولالونغكورن، في بانكوك.
ووصف يونغ، متحدثا في مؤتمر صحفي لوزارة الصحة، السلالة بأنها 1.7 مرة أكثر عدوى من الفيروس الأصلي، ومازال هو الأكثر شيوعا في تايلاند، ووجدت السلالة في تايلاند لأول مرة في كانون الاثاني في أربعة من أفراد أسرة قادمة من بريطانيا وخضعوا للعزل الصحي.
وتضاف البؤرة الجديدة من ملاه ليلية إلى بؤرة سجن في منطقة ناراتيوات جنوب البلاد.
وأمر مسؤولو مدينة بانكوك يوم الاثنين، بإغلاق لأسبوعين لنحو مائتي حانة وناد ليلي في ثلاث مناطق مرتبطة بالحالات الجديدة.
وألغت عدة مدارس دولية أيضا الفصول لبقية الأسبوع، وفي بعض الأحيان لجأت للتدريس عن بعد.
المصدر:
روسيا اليوم
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