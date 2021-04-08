هجوم جاء من اتجاه لبنان والجولان.. طائرات اسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في الكسوة قرب دمشق

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على المناطق الجنوبية من العاصمة دمشق وأسقطت عددا من الصواريخ.

وقال التلفزيون الرسمي إن الهجوم جاء من اتجاه لبنان ومن اتجاه هضبة الجولان، مما أدى إلى إصابة 4 جنود بجروح ووقوع خسائر مادية.

وأفادت مصادر ميدانية لـ "سكاي نيوز" باستهداف موقعين عسكريين في جنوب العاصمة السورية دمشق بمنطقة الكسوة ومركز البحوث في منطقة جمرايا إضافة لصواريخ استهدفت محيط منطقة السيدة زينب بريف دمشق وتسببت بانفجارات متتالية واندلاع حرائق.

وأكدت المصادر أن المناطق المستهدفة تضم مخازن أسلحة لإيران.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري: "نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق. وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها. كما أدى العدوان إلى إصابة أربعة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية."

وقال شهود عيان إنهم سمعوا أصوات انفجارات متتالية في أرجاء مدينة البوكمال بريف دير الزور شرقي سوريا وبالقرب من مطار دير الزور العسكري.

من جهته، أفاد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأربعاء، أنّ "ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عدة قرب دمشق، ودمّرت مستودع أسلحة تابع لقوات إيرانية.

ولفت المرصد إلى سقوط 3 قتلى من مجموعات موالية لإيران في القصف الإسرائيلي قرب دمشق.



في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام لبنانية، ليل الأربعاء ـ الخميس أن أحد صواريخ الدفاعات الجوية السورية لاحق طائرة إسرائيلية فوق المنطقة الحدودية بين البلدين.

وبحسب تلفزيون "المنار" ، أحد صواريخ الدفاعات الجوية السورية لاحق طائرة حربية إسرائيلية معادية في أجواء المنطقة الحدودية، وسمع دويه في أرجاء الجنوب اللبناني.