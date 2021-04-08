عربي-دولي

دولة عربية تبدأ إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في هذا الموعد

Lebanon 24
08-04-2021 | 07:00
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قال وزير الصناعة الصيدلانية في الجزائر إن الجزائر ستبدأ في إنتاج لقاح (سبوتنيك V) الروسي المضاد لفيروس كورونا في أيلول بالشراكة مع موسكو.

كانت الجزائر التي تلقت بالفعل 50 ألف جرعة من لقاح (سبوتنيك V)، قد أعلنت في شباط أنها تجري محادثات مع روسيا لإنتاج اللقاح.

وقال الوزير لطفي جمال بن بأحمد في الإذاعة الرسمية، إن "الدولة لابد أن تواجه تحدي اللقاح، مؤكدا أن الجزائر ستكون مستعدة لإنتاج لقاح جزائري في أيلول".

وتابع بن بأحمد أن "اللقاح سيتم انتاجه بالتعاون مع شركة المنتجات الدوائية (صيدال)، مشيرا إلى أن الشركة ستحصل على مساعدة من مختبر هندي رائد متخصص في تصنيع اللقاحات. لكنه لم يذكر اسم المختبر".

وكان مدير إدارة الضبط بوزارة الصناعات الصيدلانية بشير علواش، قال بداية آذار، أنه تم وضع اللمسات الأخيرة مع الشريك الروسي لإنتاج لقاح (سبوتنيك V) المضاد لفيروس كورونا، وفقا لموقع "الشروق" الجزائري.

هذا وتم تسجيل لقاح (سبوتنيك V) من قبل وزارة الصحة في روسيا الاتحادية في آب عام 2020، الذي تم تطويره من قبل المركز القومي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة "غاماليا".
المصدر: سبوتنيك
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