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زلزال يضرب سواحل تركيا الغربية

Lebanon 24
08-04-2021 | 11:30
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ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الخميس، بحر إيجه قبالة سواحل ولاية موغلا غرب تركيا، بحسب ما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وأوضحت "آفاد" في بيان أن الزلزال وقع قبالة سواحل قضاء داتشا بولاية موغلا في تمام الساعة 03.33 بالتوقيت المحلي (00.33 توقيت غرينتش)، وعلى عمق 6.92 كم، مشيرة إلى أن مركزه يقع على بعد 32.93 كم من القضاء.

وبحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية، فإنه لم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.
المصدر: روسيا اليوم
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