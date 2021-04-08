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عربي-دولي
الهجوم على الناقلة الإيرانية.. رسالة من تل أبيب الى واشنطن
Lebanon 24
08-04-2021
|
13:00
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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن الهجوم الأخير ضد الناقلة الإيرانية في البحر الأحمر يمثل رسالة للرئيس الأميركي جو بايدن بأن إسرائيل ستواصل أعمالها العسكرية ضد إيران حتى وإنْ قرر بايدن إعادة العلاقات مع طهران.
وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته مساء أمس الأربعاء، إلى أن المحادثات التي بدأت في فيينا الثلاثاء بين إيران والدول الغربية بشأن إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مرتبطة بشكل مباشر بالهجوم في اليوم ذاته على السفينة الإيرانية، والذي نُسب إلى "إسرائيل".
ولفتت إلى أن كلّا من طهران وتل أبيب تبعثان برسائل لواشطن بأن الشرق الأوسط يجب أن يكون في مرتبة أعلى في قائمة أولويات بايدن، وأنه إذا لم تتم معالجة المشاكل فيه فقد يتصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران إلى حرب شاملة.
ورأت أن الهدف الثاني هو إظهار أن لإسرائيل اليد العليا في مياه البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ، وأن طهران ستكون حكيمة في الامتناع عن الاستمرار في مهاجمة أسطولها البحري أو السفن المملوكة لإسرائيل في أي مكان بالقرب من شواطئها، لافتة إلى أنه على إيران -أيضا- التوقف عن تهريب النفط والأسلحة إلى سوريا ولبنان.
المصدر: إرم نيوز
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