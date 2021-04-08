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أكثر من مليوني إصابة بكورونا في إيران

Lebanon 24
08-04-2021 | 13:37
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تجاوز عدد الإصابات بكورونا في إيران رسميا عتبة المليونين، اليوم، بينما تشهد البلاد تسارعا في انتشار وباء كوفيد-19 وسجلت رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومي، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

وفي الحصيلة، أودى الوباء بحياة 63884 شخصا في إيران من إجمالي مليونين و6934 مصابا، بحسب المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري. وفي الساعات الـ24 الماضية، سجلت 22586 إصابة وهو عدد قياسي جديد.
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