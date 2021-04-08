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رئيس وزراء ينشر فيديو غريباً على "تويتر"

Lebanon 24
08-04-2021 | 14:37
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نشر رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، فيديو غريبا عبر حسابه على "تويتر" ضم عددا من الحيوانات.

وتظهر في الفيديو دجاجة تستند على ظهر كلب من أجل تناول الطعام، ثم يستند الكلب على ظهر الدجاجة من أجل تناول الطعام أيضا، معلقا على الفيديو قائلا: "كما ندعم بعضنا البعض لمواجهة مشاكلنا".

 

ችግሮቻችንን ተጋፍጠን ለማለፍ እረስ በርሳችን እንደጋገፍ:: pic.twitter.com/stBLEc7EQ9

يأتي ذلك بعد يوم من فشل المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتي عقدت على مدار أيام في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، في تحقيق أي تقدم نحو حل أزمة سد النهضة.

 

 

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