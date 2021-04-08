17
o
بيروت
22
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
روسيا: النتائج الأولية لعمل الخبراء في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي قد تنشر اليوم
Lebanon 24
08-04-2021
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت روسيا أن نتائج عمل مجموعتي الخبراء اللتين تدرسان في فيينا فرص إحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1 قد تنشر في غضون ساعات معدودة.
وكتب مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على حسابه في "تويتر" اليوم الخميس: "تواصل مجموعتا الخبراء عملهما في فيينا على مسألتي رفع العقوبات الأمريكية وعودة إيران إلى تطبيق كامل التزاماتها النووية وفقا لخطة العمل الشاملة، والنتائج الأولية قد تصبح متوفرة مساء اليوم".
وسبق أن أكد أوليانوف أمس أن روسيا طرحت اقتراحات محددة للنقاش في كلا المجموعتين.
يأتي ذلك على خلفية تكثيف الاتصالات في فيينا بين الأطراف الموقعة أصلا على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في مسعى لإحياء الصفقة، وذلك دون إجراء مشاورات مباشرة بين واشنطن وطهران.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
"تصفية" مسؤول في سوريا!
Lebanon 24
"تصفية" مسؤول في سوريا!
22:00 | 2021-04-07
07/04/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 5 أشهر من الزواج... فنانة تنفصل عن زوجها: "خلصت الحكاية"!
Lebanon 24
بعد 5 أشهر من الزواج... فنانة تنفصل عن زوجها: "خلصت الحكاية"!
22:16 | 2021-04-07
07/04/2021 10:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يتخطّى عتبة الـ 12 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته صباح اليوم الخميس
Lebanon 24
الدولار يتخطّى عتبة الـ 12 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته صباح اليوم الخميس
08:57 | 2021-04-08
08/04/2021 08:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من العيار الثقيل: أصالة تزوجت نائباً أصغر منها.. وهذه الصورة الأولى للعريس
Lebanon 24
مفاجأة من العيار الثقيل: أصالة تزوجت نائباً أصغر منها.. وهذه الصورة الأولى للعريس
09:00 | 2021-04-08
08/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية...كيف أقفل سعره هذا المساء؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية...كيف أقفل سعره هذا المساء؟
22:32 | 2021-04-07
07/04/2021 10:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
21:30 | 2021-04-08
مصر.. معاقبة قاض عاقب نفسه
21:00 | 2021-04-08
أميركا متخوفة..سلاح روسي نووي خارق وهذه مميزاته
20:30 | 2021-04-08
تقرير: أول مناورات عسكرية علنية مشتركة بين الإمارات وإسرائيل
20:00 | 2021-04-08
قادة أيرلندا الشمالية ينددون بالعنف الخطير في بلادهم
19:30 | 2021-04-08
كيم جونغ أون يكشفُ عن اعترافٍ خطير.. هذا ما قاله
19:00 | 2021-04-08
هل استسلم بايدن لمطالب إيران؟
فيديو
الدوري الإيطالي.. فوزان مهمّان لـ"إنتر" و"يوفنتوس" على "ساسولو" و"نابولي" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. فوزان مهمّان لـ"إنتر" و"يوفنتوس" على "ساسولو" و"نابولي" (فيديو)
21:00 | 2021-04-08
08/04/2021 21:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وميض أخضر غامض في سماء هذا البلد يدهش السكان (فيديو)
Lebanon 24
وميض أخضر غامض في سماء هذا البلد يدهش السكان (فيديو)
18:00 | 2021-04-08
08/04/2021 21:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد تحبس الأنفاس.. لحظة نجاة عامل أثناء سقوط مبنى في تركيا (فيديو)
Lebanon 24
مشاهد تحبس الأنفاس.. لحظة نجاة عامل أثناء سقوط مبنى في تركيا (فيديو)
15:00 | 2021-04-08
08/04/2021 21:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact