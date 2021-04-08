عربي-دولي

روسيا: النتائج الأولية لعمل الخبراء في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي قد تنشر اليوم

Lebanon 24
08-04-2021 | 17:00
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أكدت روسيا أن نتائج عمل مجموعتي الخبراء اللتين تدرسان في فيينا فرص إحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1 قد تنشر في غضون ساعات معدودة.

وكتب مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على حسابه في "تويتر" اليوم الخميس: "تواصل مجموعتا الخبراء عملهما في فيينا على مسألتي رفع العقوبات الأمريكية وعودة إيران إلى تطبيق كامل التزاماتها النووية وفقا لخطة العمل الشاملة، والنتائج الأولية قد تصبح متوفرة مساء اليوم".

وسبق أن أكد أوليانوف أمس أن روسيا طرحت اقتراحات محددة للنقاش في كلا المجموعتين.

يأتي ذلك على خلفية تكثيف الاتصالات في فيينا بين الأطراف الموقعة أصلا على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في مسعى لإحياء الصفقة، وذلك دون إجراء مشاورات مباشرة بين واشنطن وطهران.
المصدر: روسيا اليوم
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