الاتحاد الأوروبي يساهم بـ20.5 مليون يورو لتخفيف أعباء ديون اليمن

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس المساهمة بأكثر من 20 مليون يورو لتخفيف أعباء ديون اليمن.





وقال الاتحاد، في بيان صحفي: "ساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 20.5 مليون يورو لتخفيف أعباء ديون اليمن، ضمن الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون التابع لصندوق النقد الدولي".

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن "جائحة كورونا، إلى جانب التفشي المتكرر للأمراض المعدية والنزاع، فرضت ضغطاً هائلاً على النظام الصحي الهش في اليمن، والذي يتسم أساساً بشحة المواد الطبية والعاملين الصحيين والبنية التحتية المتضررة والاعتماد بشكل كبير على المساعدات الخارجية".

وتابع: "يُصنف اليمن كأحد البلدان الأقل استعداداً للجائحة بحسب المؤشر العالمي للأمن الصحي".

ونقل البيان عن سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، هانس غروندبرغ قوله: "سيساعد الدعم المالي المقدم عن طريق الدفعة الإضافية في التخفيف من أعباء الديون وذلك من خلال السماح بالاستثمار في المجالات الاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف غروندبرغ "جميع النساء والرجال والفتيات والأولاد في اليمن لديهم الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية والتعليم وسبل المعيشة".

وسبق أن قدم الاتحاد الأوروبي أشكالاً متعددة من المساعدة لليمن للاستجابة لأزمة كورونا، بما في ذلك من خلال دعم القطاع الصحي، والتدابير الخاصة المكرسة للاستجابة للجائحة والدعم الإضافي الهادف إلى تخفيف أثرها، وفق البيان.

ومنذ أكثر من ست سنوات يعاني اليمن حرباً عنيفة بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران من جهة أخرى.

وأثرت الحرب بشكل كبير على الجوانب الإنسانية والصحية، حيث بات البلد يعيش أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.