قادة أيرلندا الشمالية ينددون بالعنف الخطير في بلادهم

وحد ساسة أيرلندا الشمالية صفوفهم لإدانة العنف الذي هز البلاد في الأيام الستة الماضية.





وجاء في بيان نشرته ميشيل أونيل، نائب الوزير الأول لأيرلندا الشمالية، أن السياسيين قلقون للغاية من العنف، ودعوا إلى التحلي بالهدوء.

وأشار البيان إلى أن "الهجمات التي استهدفت رجال الشرطة، والخدمات العامة، والمجتمعات، أمر مؤسف، ويجب أن تتوقف. التدمير، والعنف والتهديد بالعنف، غير مقبول على الإطلاق، وغير مبرر، بغض النظر عن المخاوف".

وأضافت: "رغم أن مواقفنا السياسية مختلفة للغاية في العديد من القضايا، فنحن جميعا متحدون في دعمنا للقانون والنظام، ونعلن بشكل جماعي دعمنا لجهود الشرطة ولرجال الشرطة الذين يعرضون أنفسهم للأذى لحماية الآخرين".