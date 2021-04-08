مصر.. معاقبة قاض عاقب نفسه

أحالت السلطات القضائية المختصة في مصر للتحقيق، القاضي صاحب واقعة تغريم نفسه لإخلاله بنظام الجلسة، عندما رن هاتفه المحمول في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري.وأصدر رئيس مجلس الدولة في مصر، اليوم الخميس، قرارا بإحالة القاضي محسن كلوب، رئيس محكمة القضاء الإداري بأسوان، للتحقيق وذلك عقب قيامه بتغريم نفسه مبلغ 500 جنيه، وذلك أثناء نظره جلسة المحكمة لإخلاله بنظام الجلسة عندما رن هاتفه المحمول أثناء انعقادها.وقرر مجلس الدولة بأسوان جنوب مصر، نقل المستشار محسن كلوب من رئاسة محكمة القضاء الإداري بأسوان إلى عضو بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة التاسعة تعويضات.كذلك، قرر رئيس المجلس بأسوان، تولي المستشار إيهاب مختار، نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة محكمة القضاء الإداري بأسوان، خلفا لـ كلوب، مع إحالة الأخير للتحقيق على خلفية تلك الواقعة.وأفاد موقع "المصري اليوم" أمس الأربعاء، بأن كلوب، رئيس محكمة القضاء الإداري بأسوان (الدائرة الـ105) اتخذ قرارا بتوقيع غرامة مقدارها 500 جنيه على نفسه، وذلك أثناء نظره إحدى الدعاوى "لقيامه بتعطيل سير العمل أثناء الجلسة عندما رن الهاتف المحمول الخاص به، ليصدر قراره أثناء الجلسة وهو على المنصة أمام المتقاضين"، حسبما ما جاء في قرار هيئة المحكمة.