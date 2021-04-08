عربي-دولي

مصر.. معاقبة قاض عاقب نفسه

Lebanon 24
08-04-2021 | 21:30
A-
A+
Doc-P-811020-637535031569233426.jpg
Doc-P-811020-637535031569233426.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أحالت السلطات القضائية المختصة في مصر للتحقيق، القاضي صاحب واقعة تغريم نفسه لإخلاله بنظام الجلسة، عندما رن هاتفه المحمول في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري.

وأصدر رئيس مجلس الدولة في مصر، اليوم الخميس، قرارا بإحالة القاضي محسن كلوب، رئيس محكمة القضاء الإداري بأسوان، للتحقيق وذلك عقب قيامه بتغريم نفسه مبلغ 500 جنيه، وذلك أثناء نظره جلسة المحكمة لإخلاله بنظام الجلسة عندما رن هاتفه المحمول أثناء انعقادها.

وقرر مجلس الدولة بأسوان جنوب مصر، نقل المستشار محسن كلوب من رئاسة محكمة القضاء الإداري بأسوان إلى عضو بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة التاسعة تعويضات.

كذلك، قرر رئيس المجلس بأسوان، تولي المستشار إيهاب مختار، نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة محكمة القضاء الإداري بأسوان، خلفا لـ كلوب، مع إحالة الأخير للتحقيق على خلفية تلك الواقعة.

وأفاد موقع "المصري اليوم" أمس الأربعاء، بأن كلوب، رئيس محكمة القضاء الإداري بأسوان (الدائرة الـ105) اتخذ قرارا بتوقيع غرامة مقدارها 500 جنيه على نفسه، وذلك أثناء نظره إحدى الدعاوى "لقيامه بتعطيل سير العمل أثناء الجلسة عندما رن الهاتف المحمول الخاص به، ليصدر قراره أثناء الجلسة وهو على المنصة أمام المتقاضين"، حسبما ما جاء في قرار هيئة المحكمة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
18:20 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:22 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2021-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-04-08
23:30 | 2021-04-08
23:00 | 2021-04-08
22:30 | 2021-04-08
22:00 | 2021-04-08
21:00 | 2021-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website