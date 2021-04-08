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ضابط اسرائيلي بارز يتولى منصباً جديداً في جيش العدو.. من هو؟

Lebanon 24
08-04-2021 | 22:00
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عين العدو الاسرائيلي الجنرال، غسان عليان، الذي كانت له بصمات على الحرب في قطاع غزة عام 2014، منسقا لأعمال الحكومة الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية خلفا للجنرال كميل أبو ركن.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الضابط من الطائفة الدرزية عليان قبل تسلمه منصبه، كان رئيسا لما يسمى "الإدارة المدنية"، كما شغل منصب قائد "لواء غولاني" خلال العدوان الأخير على قطاع غزّة في العام 2014.

وأصيب غسان عليان، في اشتباكات وقعت بين مقاومين فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014.

يذكر أن عليان كان قائد لواء غولاني المسؤول عن القصف المدفعي الكثيف تجاه منازل الفلسطينيين في حي الشجاعية، والذي نجم عنه استشهاد 72 مواطنا وإصابة المئات.

وفي العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008 تسلم قيادة "كتيبة الاستطلاع"، وهي الكتيبة المسؤولة عن التمهيد للمعركة في بداية انطلاقها من خلال تأمين مناطق تمركز الجيش الإسرائيلي.
 
وتسلم عليان، قيادة عمليات جيش العدو الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية عام 2002، وشارك في "معركة جنين"، وملاحقة مجموعات المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية سابقا، أن عليان خضع لثلاث عمليات جراء جلطات قلبية أصابته منذ مجزرة الشجاعيّة التي نفذها لواء جولاني.
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