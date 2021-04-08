18
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
ضابط اسرائيلي بارز يتولى منصباً جديداً في جيش العدو.. من هو؟
Lebanon 24
08-04-2021
|
22:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عين العدو الاسرائيلي الجنرال، غسان عليان، الذي كانت له بصمات على الحرب في قطاع غزة عام 2014، منسقا لأعمال الحكومة الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية خلفا للجنرال كميل أبو ركن.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الضابط من الطائفة الدرزية عليان قبل تسلمه منصبه، كان رئيسا لما يسمى "الإدارة المدنية"، كما شغل منصب قائد "لواء غولاني" خلال العدوان الأخير على قطاع غزّة في العام 2014.
وأصيب غسان عليان، في اشتباكات وقعت بين مقاومين فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014.
يذكر أن عليان كان قائد لواء غولاني المسؤول عن القصف المدفعي الكثيف تجاه منازل الفلسطينيين في حي الشجاعية، والذي نجم عنه استشهاد 72 مواطنا وإصابة المئات.
وفي العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008 تسلم قيادة "كتيبة الاستطلاع"، وهي الكتيبة المسؤولة عن التمهيد للمعركة في بداية انطلاقها من خلال تأمين مناطق تمركز الجيش الإسرائيلي.
وتسلم عليان، قيادة عمليات جيش العدو الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية عام 2002، وشارك في "معركة جنين"، وملاحقة مجموعات المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية سابقا، أن عليان خضع لثلاث عمليات جراء جلطات قلبية أصابته منذ مجزرة الشجاعيّة التي نفذها لواء جولاني.
تابع
الأكثر قراءة
الخبز لن يُباع إلا في هذه الأماكن.. بيان هام إلى اللبنانيين
Lebanon 24
الخبز لن يُباع إلا في هذه الأماكن.. بيان هام إلى اللبنانيين
18:20 | 2021-04-08
08/04/2021 06:20:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من العيار الثقيل: أصالة تزوجت نائباً أصغر منها.. وهذه الصورة الأولى للعريس
Lebanon 24
مفاجأة من العيار الثقيل: أصالة تزوجت نائباً أصغر منها.. وهذه الصورة الأولى للعريس
09:00 | 2021-04-08
08/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات وتوقعات.. تفاصيل سيناريو الدولار في لبنان خلال المرحلة المقبلة
Lebanon 24
تحذيرات وتوقعات.. تفاصيل سيناريو الدولار في لبنان خلال المرحلة المقبلة
19:22 | 2021-04-08
08/04/2021 07:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يتخطّى عتبة الـ 12 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته صباح اليوم الخميس
Lebanon 24
الدولار يتخطّى عتبة الـ 12 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته صباح اليوم الخميس
08:57 | 2021-04-08
08/04/2021 08:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة باسيل لفرنسا annulée... والحكومة "طارت" ولا حلّ إلا بالعقوبات؟!
Lebanon 24
زيارة باسيل لفرنسا annulée... والحكومة "طارت" ولا حلّ إلا بالعقوبات؟!
15:30 | 2021-04-08
08/04/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:59 | 2021-04-08
البيت الأبيض: أمريكا قلقة من أزمة تيغراي
23:30 | 2021-04-08
"الأونروا" ترحب باستئناف الدعم الأميركي للفلسطينيين
23:00 | 2021-04-08
الدراسة تأثرت بالسياسة.. علماء يطالبون بتحقيق جديد حول أصول كورونا
22:30 | 2021-04-08
عقوبات أميركية جديدة على 7 كيانات صينية
21:30 | 2021-04-08
مصر.. معاقبة قاض عاقب نفسه
21:00 | 2021-04-08
أميركا متخوفة..سلاح روسي نووي خارق وهذه مميزاته
فيديو
الدوري الإيطالي.. فوزان مهمّان لـ"إنتر" و"يوفنتوس" على "ساسولو" و"نابولي" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. فوزان مهمّان لـ"إنتر" و"يوفنتوس" على "ساسولو" و"نابولي" (فيديو)
21:00 | 2021-04-08
09/04/2021 01:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وميض أخضر غامض في سماء هذا البلد يدهش السكان (فيديو)
Lebanon 24
وميض أخضر غامض في سماء هذا البلد يدهش السكان (فيديو)
18:00 | 2021-04-08
09/04/2021 01:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد تحبس الأنفاس.. لحظة نجاة عامل أثناء سقوط مبنى في تركيا (فيديو)
Lebanon 24
مشاهد تحبس الأنفاس.. لحظة نجاة عامل أثناء سقوط مبنى في تركيا (فيديو)
15:00 | 2021-04-08
09/04/2021 01:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact