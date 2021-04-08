عربي-دولي

عقوبات أميركية جديدة على 7 كيانات صينية

Lebanon 24
08-04-2021 | 22:30
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أضافت وزارة التجارة الأميركية سبعة كيانات صينية متخصصة في أجهزة الكمبيوتر العملاقة إلى قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات باعتبارها تمثل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة.

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو في بيان، الخميس، إن هذه العقوبات تهدف إلى "منع الصين من الاستفادة من التقنيات الأميركية لدعم الجهود المزعزعة للاستقرار من خلال التحديث العسكري".

وبموجب العقوبات، لن تتمكن هذه الشركات بعد الآن من إقامة علاقات تبادل تجاري مع الشركات الأميركية.

وتضع وزارة التجارة الأميركية أكثر من 60 شركة أخرى على القائمة لأمور تتعلق بدعم الجيش الصيني، ومساعدة الحكومة الصينية في قمع المعارضة، والمشاركة في سرقة الأسرار التجارية ومساعدة جهود بيجين العدوانية للمطالبة بأراضي في بحر الصين الجنوبي.
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