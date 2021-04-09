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استقالة إمام تركي شهير من منصبه.. وهذه التفاصيل

Lebanon 24
09-04-2021 | 07:00
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أفادت وسائل إعلام تركية بأن إمام مسجد إسطنبول "آيا صوفيا"، قد استقال من منصبه.

وذكرت قناة "إن تي في" التركية أن الإمام محمد بوينوكالين، استقال من منصبه وسيعود للتدريس في كلية اللاهوت في جامعة مرمرة حيث كان يعمل أستاذا.

وأشارت القناة إلى أنه كان يعرف بتصريحاته الرنانة بشأن السياسة الداخلية والخارجية التركية، والتي كان لها أثر على الموالين والمعارضين الأتراك على حد سواء.

ومن بين أهم التصريحات التي أثارت الرأي العام التركي هو كلامه عن اتفاقية اسطنبول لحماية المرأة حيث اعتبر أن وسائل الإعلام نشطة للغاية بتغطية موضوع العنف ضد المرأة "مما يجعل الرجال أعداء لها".

كما دعا بوينوكالين إلى خفض أو إلغاء أسعار الفائدة على البنوك وسط انخفاض حاد في سعر صرف الليرة التركية، معتبرا أن "محاربة الربا وصية من الإسلام".

وفي 10 تموز من العام 2020، ألغت المحكمة الإدارية العليا في تركيا قرار عام 1934 بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى صرح ومعلم تاريخي مشترك للديانات السماوية.
المصدر: روسيا اليوم
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