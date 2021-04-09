روسيا تتحدّث عن "تقدّم أولي" في فيينا بشأن "النووي الإيراني"

أعلنت روسيا أن اللجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة بـ"الاتفاق النووي الإيراني" أبدت ارتياحها إزاء "تقدّم أولي" أحرزه الخبراء العاملون في العاصمة النمساوية فيينا في مسعى لإحياء الصفقة.
وتابع: "استعرضت أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة نتائج العمل الذي أداه الخبراء خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وأعربت عن ارتياحها إزاء التقدم الأولي الذي تم إنجازه".
The Joint Commission meeting in Vienna is over. The #JCPOA participants took stock of the work done by experts over the last three days and noted with satisfaction the initial progress made. The Commission will reconvene next week in order to maintain the positive momentum.
— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 9, 2021