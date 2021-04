روسيا تتحدّث عن "تقدّم أولي" في فيينا بشأن "النووي الإيراني"

أعلنت روسيا أن اللجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة بـ"الاتفاق النووي الإيراني" أبدت ارتياحها إزاء "تقدّم أولي" أحرزه الخبراء العاملون في العاصمة النمساوية فيينا في مسعى لإحياء الصفقة.



وأكد مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة، أنّ الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشتركة في العاصمة النمساوية في فيينا قد اختتم، بحسب ما نقلت عنه شبكة "روسيا اليوم".

وتابع: "استعرضت أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة نتائج العمل الذي أداه الخبراء خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وأعربت عن ارتياحها إزاء التقدم الأولي الذي تم إنجازه".



وذكر الدبلوماسي الروسي، أنّ اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعاً جديداً في الأسبوع القادم في مسعى لـ"تعزيز الزخم الإيجابي هذا".

يأتي ذلك على خلفية تكثيف الاتصالات في فيينا بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في مسعى لإحياء الصفقة، وذلك بدون إجراء مشاورات مباشرة بين واشنطن وطهران.وأنشئت في العاصمة النمساوية لهذا الهدف مجموعتا خبراء تعملان على مسألتين رئيسيين، هما رفع العقوبات الأميركية عن إيران، وعودة طهران إلى تطبيق كامل التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.