بريطانيا.. وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية

أعلن القصر الملكي البريطاني "باكنغهام"، اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانية إليزابيث الثانية عن 99 عاماً.

وقال القصر في بيان: "ببالغ الحزن تعلن الملكة وفاة زوجها الحبيب الأمير فيليب دوق أدنبره"، موضحاً أنّ الأمير فيليب "توفي صباح اليوم في قلعة وندسور. ستصدر المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب".



وختم البيان بالقول: "العائلة الملكية تنضم إلى الناس في جميع أنحاء العالم للحداد على فقدانه"، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

والشهر المنصرم، أعلن "قصر باكنغهام" أنّ الأمير فيليب خضع "لعملية تكللت بالنجاح" لمعالجة مشكلة في القلب شخّصت لديه سابقاً.



وأضاف أنّ "الأمير سيمكث في المستشفى أياماً عدة لكي يتلقى العلاج ويرتاح ويستعيد عافيته".



وقد اعتزل الأمير فيليب الحياة العامة في آب 2017 بعد مشاركته في أكثر من 22 ألف مناسبة رسمية منذ اعتلاء زوجته العرش في 1952، وظلّ يواصل مرافقة الملكة في بعض الإطلالات العلنية.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn