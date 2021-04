تلقت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الجرعة الأولى من لقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، داعية الذين لم يأخذوا اللقاح بعد إلى "الإسراع في تلقيه".

ووجهت إيفانكا رسالة للأميركيين لتشجيعهم على تلقي اللقاح، قائلة: "أتمنى أن تفعلوا أنتم أيضا".

Today, I got the shot!!! I hope that you do too!



Thank you Nurse Torres!!! 💙 pic.twitter.com/gPL1Mecv1G