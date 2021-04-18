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خلال تشييع الأمير فيليب.. سيدة عارية تخرق الجموع والشرطة تعتقلها (فيديو)

Lebanon 24
18-04-2021 | 19:30
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أثارت سيدة ضجّة كبيرة خلال مراسم تشييع الأمير فيليب في لندن، يوم السبت، إذ ظهرت عارية الصدر تماماً، وفق ما ذكرت وسائل اعلام بريطانية.

وفي التفاصيل، فإنه بعدما انتهت دقيقة الصمت التي أعلنت حداداً على روح الأمير الراحل، ظهرت سيدة من بين الحشود الموجودة قرب قصر ويندسور خلال التشييع. وحينها، ردّدت تلك السيدة العارية شعار “إنقذوا الكوكب”. وعلى الأثر، تحركت الشرطة وعملت على اعتقالها.


وأظهرت لقطات مصورة نشرتها صحيفة “الإندبندنت” البريطانية كيف أن رجال الشرطة اقتادوا السيدة وسط الجموع، وقد جرى تغطيتها بقطعة من القماش وذلك قبل سوقها إلى التحقيق.

يُشار إلى أنه جرى تشييع الأمير فيليب، السبت، بحضور الملكة إليزابيث الثانية وأفراد العائلة حيث تم نقل نعشه إلى كنيسة سانت جورج في قصر ويندسور.

 

'Topless' woman taken away by police outside Prince Philip's funeral pic.twitter.com/8WXbaWasWI

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