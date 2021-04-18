خلال تشييع الأمير فيليب.. سيدة عارية تخرق الجموع والشرطة تعتقلها (فيديو)

أثارت سيدة ضجّة كبيرة خلال مراسم تشييع الأمير فيليب في لندن، يوم السبت، إذ ظهرت عارية الصدر تماماً، وفق ما ذكرت وسائل اعلام بريطانية.
وفي التفاصيل، فإنه بعدما انتهت دقيقة الصمت التي أعلنت حداداً على روح الأمير الراحل، ظهرت سيدة من بين الحشود الموجودة قرب قصر ويندسور خلال التشييع. وحينها، ردّدت تلك السيدة العارية شعار “إنقذوا الكوكب”. وعلى الأثر، تحركت الشرطة وعملت على اعتقالها.
'Topless' woman taken away by police outside Prince Philip's funeral pic.twitter.com/8WXbaWasWI
— The Independent (@Independent) April 17, 2021