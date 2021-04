أعلنت شرطة النقل البريطانية أن محطة لندن بريدج للقطارات أخليت اليوم الأربعاء بعد استدعاء الشرطة عقب العثور على لفافة مثيرة للريبة على متن أحد القطارات.





إلى ذلك، قالت متحدثة باسم شرطة النقل "استدعي الضباط لمحطة لندن بريدج في الساعة 12:33 بعد بلاغات عن لفافة مثيرة للريبة على متن قطار".

London bridge evacuated and sniffer dogs are being walked around. pic.twitter.com/xSddUuqmfY

— Tom Wright (@TomWright94) April 21, 2021

وأضافت "المحطة أغلقت على سبيل الاحتياط في حين يقوم ضباط مختصون بفحص اللفافة".من جهتها، قالت شركتا قطارات الجنوب والجنوب الشرقي إن القطارات لن تتوقف في المحطة وهي من أزحم المحطات في لندن.وأضافت شركة نتورك ريل التي تدير المحطة على حسابها على تويتر إنها تتوقع تعطل المحطة حتى الساعة 1400 بتوقيت غرينتش.