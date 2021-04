سقوط صاروخ سوري قرب مفاعل ديمونا النووي.. وإسرائيل ترد (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي ان صاروخا سوريا أرض - جو انفجر في جنوب إسرائيل في حادث أدى إلى انطلاق صافرات تحذيرية في منطقة قريبة من مفاعل ديمونا النووي الذي تحيط به السرية.

ولم تصدر تقارير عن إصابات أو أضرار في إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة له حسابه على تويتر إنه يحقق فيما إذا تمكنت دفاعاته الجوية من اعتراض الصاروخ السوري الذي سقط قرب مفاعل ديمونا النووي.

BREAKING: Massive Explosion Reported Near Dimona, Israeli Air Defense Rockets Reportedly Fired.



— Robert Inlakesh (@falasteen47) April 21, 2021

The explosion near Israel's nuclear site was felt throughout Israel/Palestine.STORY DEVELOPING. This is the video just released allegedly showing explosion. pic.twitter.com/U9Sy6FC3xX

وذكر الجيش أنه شن ردا على ذلك هجوما على عدد من بطاريات الصواريخ في سوريا من بينها البطارية التي أطلقت الصاروخ الذي سقط في جنوب إسرائيل.

وقالت وكالة سانا إن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مناطق في ضواحي دمشق.

وتابعت "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

لكنها أضافت أن أربعة جنود أصيبوا في الهجوم كما وقعت بعض الخسائر المادية.

وقال عسكري سوري منشق إن الضربات الإسرائيلية استهدفت مواقع قرب بلدة الضمير التي تقع على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال شرقي دمشق وتوجد فيها جماعات مسلحة مدعومة من إيران. واستهدفت إسرائيل المنطقة مرارا في هجمات سابقة.

وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ان الصاروخ السوري كان قد أُطلق باتجاه طائرات إسرائيلية خلال ضربة سابقة وإنه تجاوز هدفه ووصل إلى منطقة ديمونا.

Video from northern Israel prior to the Red Alert near Dimona appears to show a projectile launched from Syria, possibly an anti aircraft missile. pic.twitter.com/ZDpxBnTp1P

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 21, 2021

وأضاف أن الصاروخ السوري الطائش كان من طراز إس.إيه-5 وإنه واحد من عدة صواريخ أُطلقت على طائرات الجيش الإسرائيلي. وأضاف أنه لم يصب المفاعل وسقط على بعد نحو 30 كيلومترا عنه.

وتشير وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ أسابيع إلى تعزيز الدفاعات الجوية حول مفاعل ديمونة وميناء إيلات المطل على البحر الأحمر تحسبا لهجوم محتمل بصاروخ بعيد المدى أو بطائرة مسيرة تشنه قوى تدعمها إيران وقد ينطلق من مسافات تصل إلى اليمن.