فيديو من حائل في السعودية ينتشر عالميا.. سر حبات البرد على الصحراء

بعض المشاهد الساحرة من منطقة حائل في السعودية يبدو انها وصلت إلى العالمية.

فقد انتشر خلال الأيام الماضية كالنار في الهشيم فيديو رائع لسيل من حبّات البَرَد تشق طريقها في مكان صحراوي قرب مدينة حائل.

ووصل المقطع الذي نشره خبير الطقس السعودي "شبيب بن عبدالرحمن الحربش" إلى قناة ABC الأميركية.

يشار إلى أن الشبيب كان شارك هذا المشهد الجميل على حسابه على تويتر موضحا أن السيل من منطقة الرقب جنوب غرب حائل.

Desert flooding seen in Saudi Arabia in the wake of heavy rain and hail. https://t.co/d9YLftIcRK pic.twitter.com/NWusTIL0zX

— ABC News (@ABC) April 25, 2021

زخات برد وأمطار

وكانت عدة محافظات في السعودية- شهدت الأسبوع الماضي، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، صاحبتْها زخات كثيفة من البرد.

وهطلت الأمطار الرعدية الغزيرة في العديد من المناطق منها جازان وعسير والباحة والطائف، إضافة إلى أجزاءٍ من منطقتَي حائل والقصيم.

كما استمرّ هطول الأمطار بشكل كثيف في محافظات أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة وتنومة والنماص، ومراكز السودة وطبب وبللحمر وبيحان وبللسمر والأثب والماوين، سالت على إثرها الأودية والشعاب.