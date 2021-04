سيناتور ينام خلال خطاب بايدن الأول في الكونغرس (فيديو)

يبدو أن أول خطاب للرئيس الأميركي جو بايدن أمام الكونغرس لم يبدو جذابا لأحد المشرعين الحاضرين على الأقل، حيث رصدت عدسات الكاميرات السيناتور الجمهوري، تيد كروز، وهو يقاوم النعاس.

Looks like Ted’s eyes are hooked up to his state’s power grid pic.twitter.com/vC7LUSJ4nJ

— The Daily Show (@TheDailyShow) April 29, 2021



فبعد أكثر من ساعة من صعود بايدن إلى المنصة، حيث كان يناقش خطط إدارته لإصلاح نظام الهجرة، أمس الأربعاء، ركزت الكاميرات على السناتور عن ولاية تكساس، تيد كروز، الذي يبدو أن النوم قد غلبه فأغمض عينيه للحظة قبل أن يفتحهما ثانية.



وسارع مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى التعليق، في هجوم قوي على كروز، الذي كانت له سابقة في شهر شباط الماضي، حين قام برحلة إلى المكسيك بينما تعرضت ولايته لعاصفة شتوية شديدة.



في غضون ذلك، شارك ستيف جيست، مستشار الاتصالات لشركة كروز، بيانا من السناتور على "تويتر" جاء فيه: "بالنسبة لملايين الأميركيين الذين وجدوا شيئا أفضل ليفعلوه الليلة من الاستماع إلى جو بايدن وهو يوضح رؤيته الاشتراكية لبلدنا، يمكنني أن ألخص لكم خطابه في ثلاث كلمات: ممل، لكنه جذري".

Sen. Ted Cruz’s Statement on Biden’s Joint Address to Congress:



“For the millions of Americans who found something better to do tonight than listen to Joe Biden outline his socialist vision for our country, I can summarize his speech in three words for you: boring, but radical.” pic.twitter.com/EGa1NGADOl