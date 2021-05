أفادت قناة "الميادين"، مساء اليوم الجمعة، بنشوب حريق كبير في مصافي النفط بمدينة حيفا المحتلة داخل أراضي 1948.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحريق اندلع في منشأة مصنع "بي زد أن" في "خليج حيفا".



وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن "الحريق اندلع مساء في مصفاتي تكرير في خليج حيفا سيطر عليه بسرعة فريق طوارئ المعمل"، لافتة إلى أن "رجال الاطفاء حضروا الى المكان ويعملون وسط حالة من الاستنفار".

#breaking



Occupation media: A fire broke out at the BZN factory facility in Haifa Bay, and emergency crews control the fire pic.twitter.com/uKswOaEJYM