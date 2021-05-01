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هندية توفيت بعد سحب أسطوانة الأوكسجين منها وإعطائها لشخصية مهمة.. وابنها يتوسل الشرطة! (فيديو)

Lebanon 24
01-05-2021 | 10:00
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توفيت سيدة هندية مصابة بكورونا بعد ساعتين من سحب الشرطة لأسطوانة أوكسجين كانت تتنفس بواسطتها في أحد المستشفيات، وتقديمها لشخصية مهمة.

 

فبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن الشرطة ورغم استجداء ابن السيدة الهندية وبكائه، لم تستجب له وقامت بتسليم أسطوانة الأوكسجين الخاصة بالسيدة المريضة إلى شخصية هامة.

 

وأضافت الصحيفة بأن ابن المريضة حصل على الأسطوانة بطريقة خاصة، لإنقاذ والدته بعد نفاد الأوكسجين من المستشفى، ورغم ذلك أخذتها الشرطة.

 

إلا أن الشرطة الهندية نفت ذلك وقالت إن ما أخذته كان عبارة عن أسطوانة فارغة تم أخذها "لإعادة تعبئتها".

 

هذا وتم تداول مقطع مصور يظهر فيه شخص قيل إنه ابن المريضة المتوفاة، جاثيا على ركبتيه متوسلا ضباط الشرطة لإعادة الأوكسجين إلى والدته. ويظهر في الفيديو ذاته شخصان يحملان أسطوانة الأوكسجين؛ لنقلها إلى جانب الشرطة.

भईया मेरी मां चली जाएगी... A man cried and begged policemen not to take away the oxygen cylinder he arranged for his mother in critical condition.


The cylinder was reportedly confiscated from private hospital in Agra to supply it for a VIP. (1/2) pic.twitter.com/OHjR5Xvhcj

 

 

هذا وسجلت الهند، اليوم السبت، عددا قياسيا جديدا من الإصابات بفيروس كورونا، تجاوز أكثر من 400 ألف إصابة خلال 24 ساعة.

 

وقالت وزارة الصحة الهندية إن الهند سجلت 401993 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أكبر زيادة يومية منذ بداية تفشي المرض.

 

المصدر: سبوتنيك
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