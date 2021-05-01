عربي-دولي

بالأسماء.. سلالة كورونا الهندية تصل الدول العربية

Lebanon 24
01-05-2021 | 23:38
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تواصل السلالة الهندية المكتشفة حديثا من فيروس كورونا الانتشار في العالم، حيث سجلت إصابات جديدة في المنطقة العربية بالتزامن مع القيود التي تفرضها دول العالم المختلفة على القادمين من الهند.

وأعلن وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، فجر الأحد، أن بلاده سجلت ثلاث إصابات بالمتحور الهندي من فيروس كورونا المستجد "لأشخاص لم يسافروا".

وقال الوزير في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية إنه "تم تسجيل ثلاث إصابات بالمتحور الهندي (لفيروس كورونا) في الأردن لأشخاص لم يسافروا" خارج البلاد.

وأوضح أن "المصابين بالسلالة الهندية بحالة صحية جيدة".

وقال الهواري إنه "تم تسجيل حالتين في عمّان وواحدة في الزرقاء (على بُعد 23 كلم شمال شرق العاصمة) لأشخاص لم يسافروا، ما يؤكد أن ظهور الحالات المتحورة ليست بالضرورة أن تكون قد أتت من الخارج وإنما نتيجة التكاثر النوعي".

ويُعتقد أن المتحور الهندي لفيروس كورونا، الذي رُصد حتى اليوم في 17 بلدا على الأقل، بينها فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، هو أشد عدوى وقد يؤدي إلى خفض فاعلية اللقاحات، لكن الأمور لا تزال مبهمة.

وقرر الأردن، الأحد الماضي، وقف الرحلات الجوية مع الهند.

وفرضت دول أخرى قيودا على المسافرين الآتين من الهند. ففي فرنسا، يخضع هؤلاء لحجر إلزامي مدته عشرة أيام بعد وصولهم، فيما قررت بلجيكا، الثلاثاء، منع دخولهم.

وكانت العراق أول دولة عربية قد أعلنت عن اشتباهها برصد إصابات بالسلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا المستجد على أراضيها.

وأعلنت السلطات العراقية، الخميس، وضع 21 شخصا في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم بالسلالة الهندية من كورونا، وهم من أقارب حالة مشتبه بها عادت من الهند مؤخرا.

وأعلن عدد من الدول العربية، مؤخرا، عن وقف استقبال المسافرين القادمين من الهند، تحسبا من تفشي السلالة الهندية من الفيروس الفتاك على أراضيها.

وشملت الدول التي فرضت قيودا على دخول القادمين من الهند كل من لبنان وعُمان والكويت والسودان والأردن والإمارات والعراق.

وفرضت بعض الدول إجراءات غير مسبوقة على القادمين إلى أراضيها من الهند، وصلت حد تطبيق عقوبة السجن والغرامات.

وجعلت أستراليا القدوم إلى أراضيها من الهند أمرا غير قانوني، ولوحت بعقوبة تتمثل بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 66600 دولار.

ووفقا لقانون الطوارئ، الذي يستند على قانون الأمن البيولوجي، فإن أي شخص كان في الهند في الأيام الـ 14 الماضية سيكون متهما بارتكاب جريمة في حال قدم إلى أستراليا.

كما قررت الولايات المتحدة فرض قيود على المسافرين القادمين من الهند، اعتبارا من يوم 4 أيار، إلا أنها لم تكشف عن تفاصيل أكثر بالشأن.
المصدر: الحرة
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