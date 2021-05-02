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أثناء الصلاة قتلوه بالرصاص.. اغتيال مسؤول أفريقي

Lebanon 24
02-05-2021 | 00:00
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تعرض مسؤول في الكونغو الديمقراطية للاغتيال بالرصاص، مساء السبت، أثناء أدائه الصلاة في مسجد في بيني، المدينة الواقعة شرقي البلاد، والتي قُتل فيها منذ 2014 آلاف المدنيين في هجمات اتُّهم بتنفيذها تنظيم إسلامي مسلح، كما أعلنت السلطات.

وقال المسؤول في مدينة بيني، آلواز مبوارارا، لوكالة فرانس برس، إن الشيخ علي أمين قُتل أثناء أدائه صلاة العشاء ما بين الساعة 19:30 والساعة 20:00".

وأضاف أن "أفراد عصابة أتوا وأطلقوا النار عليه أثناء صلاة العشاء" في هذه الأمسية الرمضانية.

ومنذ تشرين الثاني 2019، قُتل أكثر من ألف مدني في مدينة بيني ومحيطها (مقاطعة شمال كيفو)، في هجمات اتهمت السلطات تنظيم "القوات الديمقراطية المتحالفة" بالوقوف خلفها.

وقُتل أشخاص آخرون، السبت، في منطقة بيني بهجمات جديدة قالت السلطات إن "القوات الديمقراطية المتحالفة" نفذتها، من دون أن تتضح في الحال حصيلة القتلى.

و"القوات الديمقراطية المتحالفة" هي تنظيم مسلح نواته متمردون مسلمون أتوا قبل ربع قرن من أوغندا المجاورة، واعتبرتهم الولايات المتحدة مؤخرا "منظمة إرهابية" تابعة لتنظيم داعش.

وكان رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، الذي زار قصر الإليزيه، الثلاثاء، قد طلب المساعدة من فرنسا لمحاربة "القوات الديمقراطية المتحالفة"، التي قال عنها إنها جماعة مسلحة "توجهها إسلامي وخطابها إسلامي وأساليبها إسلامية".

ومساء الجمعة، أعلن تشيسكيدي "حالة الحصار" في إقليمي شمال كيفو وإيتوري، شرقي البلاد، للتصدي للفظائع التي ترتكبها بحق مدنيين مجموعات مسلّحة متمردة.
المصدر: الحرة
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