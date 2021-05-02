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عربي-دولي
أكبر صفقة لقاحات في التاريخ لشراء 1.8 مليار جرعة.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
02-05-2021
|
00:30
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اتخذ الاتحاد الأوروبي، الخميس، خطوات نحو إبرام صفقة مع عمالقة الصناعات الدوائية "فايزر" و"بيونتك"، توصف بأنها أكبر صفقة في التاريخ للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد قالت، في وقت سابق، إن الصفقة غير الموقعة بعد ستعمل على تأمين الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 1.8 مليار لقاح حتى عام 2023.
وكانت فايزر قد وافقت في اتفاقية سابقة على تقديم 300 مليون جرعة للاتحاد الأوروبي.
واتفقت فايزر مع بيونتك، في شباط، على تقديم 200 مليون جرعة إضافية للاتحاد الأوروبي.
ووفقا لنيويورك تايمز، فقد انطلقت الصفقة بعد جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للتفاوض مع مدير فايزر، آلبرت بورلا.
وبقيت الاتصالات قائمة بين فون دير لاين وبورلا لمدة شهر حتى تمت صياغة الاتفاقية.
وكان الاتحاد الأوروبي يعلق آماله بمواجهة الجائحة على لقاح "أسترازينيكا" البريطاني، إلا أن التأخير في التسليم رغم تخطي الموعد النهائي، وقلة أعداد اللقاحات التي تم تسليمها، قادت الاتحاد نحو مقاضاة الشركة الدوائية، هذا الأسبوع.
ونصت الاتفاقية مع أسترازينيكا على تسليم 120 مليون جرعة من اللقاح، بحلول نهاية شهر آذار، إلا أن الشركة بحلول ذلك الموعد سلمت الاتحاد الأوروبي 29.7 مليون جرعة فقط.
المصدر: أ.ف.ب
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