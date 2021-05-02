عربي-دولي

أكبر صفقة لقاحات في التاريخ لشراء 1.8 مليار جرعة.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
02-05-2021 | 00:30
A-
A+
Doc-P-818673-637555357347343457.jpg
Doc-P-818673-637555357347343457.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتخذ الاتحاد الأوروبي، الخميس، خطوات نحو إبرام صفقة مع عمالقة الصناعات الدوائية "فايزر" و"بيونتك"، توصف بأنها أكبر صفقة في التاريخ للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد قالت، في وقت سابق، إن الصفقة غير الموقعة بعد ستعمل على تأمين الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 1.8 مليار لقاح حتى عام 2023.

وكانت فايزر قد وافقت في اتفاقية سابقة على تقديم 300 مليون جرعة للاتحاد الأوروبي. 

واتفقت فايزر مع بيونتك، في شباط، على تقديم 200 مليون جرعة إضافية للاتحاد الأوروبي.

ووفقا لنيويورك تايمز، فقد انطلقت الصفقة بعد جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للتفاوض مع مدير فايزر، آلبرت بورلا.

وبقيت الاتصالات قائمة بين فون دير لاين وبورلا لمدة شهر حتى تمت صياغة الاتفاقية.

وكان الاتحاد الأوروبي يعلق آماله بمواجهة الجائحة على لقاح "أسترازينيكا" البريطاني، إلا أن التأخير في التسليم رغم تخطي الموعد النهائي، وقلة أعداد اللقاحات التي تم تسليمها، قادت الاتحاد نحو مقاضاة الشركة الدوائية، هذا الأسبوع.

ونصت الاتفاقية مع أسترازينيكا على تسليم 120 مليون جرعة من اللقاح، بحلول نهاية شهر آذار، إلا أن الشركة بحلول ذلك الموعد سلمت الاتحاد الأوروبي 29.7 مليون جرعة فقط.
المصدر: أ.ف.ب
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2021-05-02
03:00 | 2021-05-02
02:15 | 2021-05-02
02:00 | 2021-05-02
01:30 | 2021-05-02
01:00 | 2021-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website