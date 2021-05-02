بايدن التقى رئيس الموساد.. هذا ما دار بينهما

قال موقع "أكسيوس" إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، التقى، الجمعة، رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" يوسي كوهين.ونقل الموقع عن مصدر وصفه بالمطلع على التفاصيل بأن اللقاء شهد مناقشة قضية إيران.وأشار الموقع إلى أن البيت الأبيض أبقى الاجتماع، الذي كشفته القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية لأول مرة، سرا ولم يصدر بيانا.ولم يعلن البيت الأبيض رسميا أي تأكيدات لعقد هذه المحادثات.وتحدث بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح الجمعة، حول حادث جبل ميرون. ولم يتضح ما إذا كان الاجتماع مع كوهين قد عقد قبل أو بعد تلك المكالمة، وفق الموقع.ونقل الموقع عن مصدر مطلع أن الاجتماع لم يكن مخططا له بشكل مسبق وتم تنظيمه خلال فترة قصيرة أثناء تواجد كوهين في العاصمة واشنطن لأغراض أخرى.وقال المصدر إن نتانياهو أطلع كوهين قبل المحادثة مع بايدن على الرسائل المتعلقة بإيران وتلقى معلومات كاملة منه بعد الاجتماع.وكانت رويترز قالت إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التقى، الخميس، برئيس الموساد وسفير إسرائيل في واشنطن، فيما لم يؤكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس هذا اللقاء.وكان البيت الأبيض قال الأربعاء إن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين عبروا خلال اجتماع لهم في واشنطن يوم الثلاثاء عن قلقهم البالغ إزاء التقدم الذي تحرزه إيران في برنامجها النووي، واتفقوا على أن السلوك الذي تنتهجه طهران في منطقة الشرق الأوسط يمثل "خطرا كبيرا".وتبحث إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخفيف بعض العقوبات الصارمة التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على إيران لحث إيران على العودة للامتثال للاتفاق النووي المبرم في 2015، إلا أن إسرائيل تعارض تلك الخطوات.