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خطوة مفاجئة.. ظريف يعتذر من عائلة سليماني (صورة)

Lebanon 24
02-05-2021 | 02:15
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اعتذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن تصريحاته بشأن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري السابق الراحل قاسم سليماني والتي سربت له.

واعتذر ظريف إلى أسرة سليماني عما جاء في التسريب الصوتي، مشيراً إلى أنّه إنه في ليلة القدر سامح من أساؤوا إليه ويطلب ممن تأذوا بسبب كلامه. 


وقال ظريف إنه ليس لديه ما يقول بشأن التصريحات، إلا أنه لو كان يعرف أنها ستنشر لما قالها.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف @JZarif ينشر على حسابه على إنستغرام نصاً يتقدم فيه من عائلة قائد قوة القدس الراحل قاسم سليماني بالاعتذار ويقول إنه في ليلة القدر سامح من اساؤوا إليه ويطلب ممن تأذوا بسبب كلامه المسامحة pic.twitter.com/wqq47BgzUI


وتعرض ظريف على مدى هذا الأسبوع لشتى أنواع الانتقادات، من التخوين إلى التآمر مع الخارج من قبل الجناح المتشدد، بعد أن ألمح في مقابلته هذه التي سجلت في آذار الماضي، وكان من المفترض أن تبث بعد رحيل الحكومة، إلى احتكار العسكريين لسياسة البلاد الخارجية، وشكا سيطرة سليماني.
  
  

المصدر: رصد لبنان
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