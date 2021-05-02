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البنتاغون يحذر: الحرب الكبرى القادمة ستكون مختلفة تماما

Lebanon 24
02-05-2021 | 04:00
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اعتبر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستين أن الولايات المتحدة يجب أن تستعد لنزاع محتمل في المستقبل لا يشبه "الحروب القديمة".

وجاء هذا التقييم في أول خطاب بارز لأوستين حول سياسات البنتاغون خلال رئاسة جو بايدن، من المقرر أن يلقيه يوم الجمعة في جزر هاواي حيث مقر قيادة القوات الأميركية في منطقة المحيط الهادئ، ونقلت وكالة "رويترز" مقتطفات منه.

وحسب النص المتوفر لدى "رويترز"، يتضمن خطاب أوستين الدعوة إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي وتكامل أفضل للعمليات العسكرية حول العالم، و"لفهم أسرع واتخاذ قرارات أسرع وعمل أسرع".

وجاء في خطاب أوستين: "طريقة خوضنا الحرب الكبرى القادمة ستكون مختلفة تماما عما قمنا به خلال الحروب الأخيرة".

ويعترف أوستين الذي كان يشغل عددا من المناصب القيادية الرفيعة في الجيش الأميركي، بأنه خلال الجزء الأكبر من فترة السنوات الـ 20 الأخيرة، كان "يخوض آخر الحروب القديمة"، و"تلقى دروسا لن ينساها أبدا".

ويقول أوستين في خطابه: "ليس بوسعنا أن نتكهن بالمستقبل. وما نحتاجه هو التركيبة الصحيحة للتكنولوجيا وعقائد عمليات والقدرات، وكل شيء مرتبط بشكل متشابك، حتى يكون موثوقا به ومرنا وهائلا إلى درجة تدعو الخصم للتفكير مرة أخرى".

وأكد أن تفادي النزاع سيعني "توفير الأفضليات لنا ووضع معضلات أمامهم".

ولم يذكر النص أي خصوم محددين أو خطوات محددة، كما لم يتضمن توقعات بوقوع أي نزاع محدد، بل بسط رؤية عريضة لقيادة البنتاغون الجديدة للأهداف التي ستسعى لتحقيقها خلال فترة رئاسة بايدن.

المصدر: وكالات
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