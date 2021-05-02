لاحتواء طفرة كورونا بالهند.. هذه نصيحة فاوتشي

أشار المستشار الطبي للبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، في تصريحات إعلامية، إلى أنه سيكون على الهند فرض إغلاق على مدى عدة أسابيع لاحتواء الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا ومتحوراته.وقاومت حكومة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، حتى الآن فرض إغلاق على الصعيد الوطني، تجنّبا لتكرار تجربة الإغلاق العام الماضي، التي عانى كثيرون على إثرها وشكّلت ضربة للاقتصاد.ونقلت صحيفة "إنديان إكسبرس" Indian Express عن فاوتشي قوله في مقابلة: "أعتقد أن الأهم حاليا هو الحصول على الأكسجين والمعدات والأدوية ومعدات الوقاية وغير ذلك".وأضاف: "لكن من بين الأمور الأخرى التي يجب أن تتم فورا إصدار أمر بإغلاق البلاد".وقال: "إذا فرض الإغلاق فلا حاجة إلى أن يتم ذلك لمدة ستة أشهر. يمكن فرض إغلاق مؤقت لوضع حد لدوامة انتقال العدوى". وأشار إلى أن "أحدا لا يحب إغلاق البلاد.. لكن إذا قمتم بالأمر لمدة أسابيع عدة فقط، يمكن أن يكون لذلك تأثير مهم على ديناميكية تفشي الفيروس".