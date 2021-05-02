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في العراق... التحقيقات تبدأ بملف فرور مساجين

Lebanon 24
02-05-2021 | 09:00
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أمر وزير الداخلية العراقي بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بحادث هروب موقوفين في المثنى من سجن الهلال المخصص للمحكومين بقضايا الإرهاب وتجارة المخدرات في محافظة المثنى جنوب البلاد.

وفور الحادث بدأت عمليات ملاحقة وتفتيش في المناطق القريبة من السجن للقبض على الفارين، وهم أكثر من عشرين سجينا.

لكن محافظ المثنى أحمد منفي جودة أعلن في وقت لاحق إلقاء القبض على عشرة من الهاربين، موضحا أن عملية الهروب تمت بعد الاعتداء على أحد حراس البوابة الرئيسة للسجن.

وأمر محافظ المثنى بحجز جميع الضباط في مديرية مكافحة المخدرات بعد حادثة هروب السجناء.

وانتشر مقطع فيديو يظهر لحظة فرار السجناء الموقوفين، مع ساعات الفجر الأولى.

وأمر قائد عمليات سومر اللواء الركن جواد عباس بتوقيف جميع المسؤولين عن سجن الهلال للتحقيق معهم.

وأظهر مقطع فيديو آخر لحظة اعتقال أحد السجناء الهاربين من قبل القوات الأمنية.

وكانت وصلت تعزيزات أمنية إلى المنطقة لتكثيف عمليات البحث عن باقي الهاربين، فيما رصد محافظ المثنى مكافأة مالية لمن يلقي القبض على الهاربين.
المصدر: العربية
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