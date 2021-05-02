دولة تعلن خطة تطعيم الأطفال ضد كورونا بالوقت والعمر المستهدف

في تحول جديد بشأن التوجه العالمي للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، تعتزم السلطات الصحية في بريطانيا تنفيذ خطة لتطعيم الأطفال ما فوق 12 عاما في شهر ايلول وفقما ذكرت وسائل إعلام محلية عدة.



وبحسب صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، فإن خطة تطعيم الأطفال تنتظر حاليا تأكيدا من اللجنة المشتركة للتطعيم، في وقت يتم به إعداد بيانات تفصيلية للسيناريوهات المختلفة المحتملة.

ويتم تجميع هذه البيانات في وثائق من قبل مسؤولي هيئة الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا، إذ تشير إلى أنه سيتم تقديم الجرعة الأولى من لقاح "كوفيد 19" للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق عندما يبدأ الفصل الدراسي الأول في الخريف المقبل.

قال مصدر لصحيفة "صنداي تايمز": "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، لكننا نضع الخطط للسيناريوهات المختلفة"، موضحا أن تنفيذ الخطة سيستند إلى معدلات الإصابة خلال الأشهر القليلة المقبلة.



وقال البروفيسور آدم فين: "نحن بحاجة إلى تحصين الأطفال، خاصة المراهقين، في أسرع وقت ممكن وبكفاءة عالية".وكان معظم منتجي اللقاحات استثنوا الأطفال من قوائم المطعمين، لعدم وجود دراسات كافية عن تأثير التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد على هذه الفئة.

لكن بحسب مصادر طبية بريطانية فإنه سيتم إعطاء لقاح "فايزر" للأطفال، لأن هذه الشركة هي الوحيدة التي أجرت تجارب على من تقل أعمارهم عن 16 عاما.

وبعد دراسة أجريت على 2260 طفلا تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما في مارس الماضي، أظهرت الأدلة أن اللقاح آمن بنسبة 100 بالمائة من دون أي مخاوف تتعلق بالسلامة.



ويعتبر الأطفال أقل عرضة للإصابة بمرض "كوفيد 19"، لكن يمكن أن يصابوا به من دون أعراض ويصبحوا حاملين للفيروس وناقلين له في المدارس.