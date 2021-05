بينها أفلام إباحية.. 9 أشياء غير متوقعة تم اكتشافها داخل مخبأ أسامة بن لادن

لم يكن 2 أيار 2011 عادياً، إذ شهد على مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن على يد القوات الأميركية في أبوت آباد، باكستان.



وحينها، اقتحمت قوات أمريكية خاصة مخبأ بن لادن في عملية عسكرية نوعية، واستطاعت تصفيته. وبعد ذلك، تمكّنت العناصر العسكرية من جمع "كنز شخصي هائل لبن لادن" في مكان سكنه. ومنذ ذلك الحين، أتاحت وكالة المخابرات المركزية الأميركية جزءاً كبيراً من المواد التي تم العثور عليها.



وفي هذا الاطار، نشر موقع "history" قائمة بأشياء غير متوقعة تم اكتشافها في مخبأ أسامة بن لادن في باكستان. وفي الواقع، تكشف هذه الأشياء عن شخصية زعيم "القاعدة" السابق بالدرجة الأولى، وبعضها سيشكل صدمة للكثيرين.

رسائل بن لادن المحمية بعناية

كان المجمع الذي يعيشُ فيه بن لادن يفتقر إلى امكانية الوصول إلى الانترنت وخطوط الهاتف، باعتبار أن ذلك يشكل خطراً كبيراً على سلامته الشخصية.



وفي الواقع، فإن بن لادن كان يحفظ الرسائل الخاصّة به على محرك أقراص صلب، ويتولى أحد الأشخاص بعد ذلك نقله وارسال محتواه من مقهى للانترنت.

كان لدى بن لادن دفتر يوميات يتألف من 228 صفحة، ويسجل فيه الأفكار التي أعرب عنها لأفراد أسرته بين شباط و نيسان من العام 2011.



وكشفت اليوميات عن أفكار بن لادن حول انتفاضات الربيع العربي عام 2011 التي اندلعت في العديد من الدول.



فيديو زفاف نجله حمزة

كذلك، عثرت القوات الأميركية على مقطع فيديو من حفل زفاف حمزة بن لادن، نجل زعيم "القاعدة" السابق، في إيران. ويقول بيل روجيو من مجلة "Long War Journal": "الصورة الوحيدة التي كانت لدينا عن حمزة قبل الكشف عن الفيديو، كانت تظهره وهو في سن صغيرة. كان يتم تحضير حمزة لتولي منصب قيادي، ولذلك فإن رؤيته في سن كبيرة وكشخص بالغ كان أمراً في غاية الأهمية".



العاب الكترونية

تشير سلسلة من ألعاب الفيديو التي تم تنزيلها وحفظها على أجهزة الكمبيوتر في مجمع أسامة بن لادن، إلى أن الأخير أو أي شخص آخر يعيش في المكان، كان من عشاق ألعاب الفيديو.



وأظهرت ملفات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن زعيم القاعدة لديه تنزيلات لألعاب شهيرة مثل "Half-Life" و "Super Mario Bros"، و "Yoshi’s Island DS" و "Final Fantasy VII "و "Dragon Ball Z" و "Counter-Strike".



فيديوهات بن لادن وهو يلقي الخطابات العامة

أثناء هروبه وتواريه عن الأنظار، أصدر بن لادن عدداً من مقاطع فيديو له مسجلة مسبقاً، والتي كان يتوجه من خلالها إلى أتباعه.



ويقول روجيو: "يعد البث المباشر نشاطاً يمكن تتبعه، لذا كان بن لادن يسجل الخطابات مسبقاً ويسلمها إلى ساعٍ لتوزيعها. لقد مكنه تسجيل مقاطع الفيديو هذه مسبقاً من التحكم بدقة في صورته العامة".



أفلام ديزني

كان لدى بن لادن الكثير من أفلام "ديزني" في المجمع الذي كان يسكن فيه، بما في ذلك "Antz" و "Cars" و "Chicken Little" و "Ice Age: Dawn of the Dinosaurs".



المواد الإباحية

تم اكتشاف الكثير من المواد الاباحية في أقراص صلبة احتفظ بها بن لادن. وأظهر فيلم وثائقي خاص بشبكة "ناشيونال جيوغرافيك"، إن بن لادن ربما يكون قد تواصل مع أتباعه من الإرهابيين عبر رسائل مشفرة في مقاطع فيديو إباحية.



ومع هذا، أشار عالم النفس الشرعي وخبير وكالة المخابرات المركزية ريد ميلوي إلى أنه على الرغم من جميع مزاعمه عن التدين، ربما كان بن لادن مجرد رجل عادي أراد الانغماس في "أعمال إرضاء الذات".



أفلام وثائقية عن نفسه

يبدو أنه كان لدى أسامة بن لادن فضول شديد لمعرفة كيف يراه الرأي العام، وما هي الأعمال والكتابات والأفلام التي سلطت الضوء عليه. وخلال اقتحام مكان سكنه، تم العثور ضمن جهاز الكمبيوتر الخاص به على عدة أفلام عنه، بما في ذلك سيرة أسامة بن لادن والفيلم الوثائقي الكوميدي لعام 2008 "أين أسامة بن لادن في العالم؟".



كتب عن نظريات المؤامرة

كانت مكتبة أسامة بن لادن الشخصية مليئة بالمفاجآت، اذ امتلك العديد من الكتب عن التاريخ العسكري والدبلوماسي الأميركي مثل كتاب "Obama’s Wars" لبوب وودواردز، وكتاب "Necessary Illusions: Thought Control in Democratic Societies" لنعوم تشومسكي، وكتاب "The U.S. and Vietnam 1787-1941″ لربورت هوبكينز ميلر.



ويقول روجيو: "كان من المهم بالنسبة لبن لادن أن يفهم عدوه وطريقة تفكيره". ومع هذا، كان مخبأ بن لادن يضم كتاباً عن نظرات المؤامرة مثل "The Committee of 300" و "the Illuminati".