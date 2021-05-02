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جدول أعمال اجتماع "مجموعة السبع" يتضمن أمرين بارزين.. ما هما؟

Lebanon 24
02-05-2021 | 13:00
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قالت بريطانيا رئيسة مجموعة السبع لهذا العام، اليوم الأحد، إن قضيتي تغير المناخ وتعليم الفتيات ستتصدران جدول أعمال اجتماع يعقده وزراء خارجية المجموعة هذا الأسبوع، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وسيكون اجتماع لندن أول لقاء يحضره وزراء خارجية مجموعة السبع بشكل شخصي منذ عامين. ومع هذا، فقد دعت بريطانيا ممثلين من أستراليا والهند وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا لحضور بعض الاجتماعات كضيوف.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان: "سنتخذ إجراءات لضمان الوصول العادل إلى اللقاحات في جميع أنحاء العالم، وتحديد أهداف عالمية لتعليم الفتيات، والاتفاق على إجراءات طموحة بشأن تغير المناخ، ووضع تدابير جديدة لمنع المجاعة".

إلى ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية أن "راب سيلتقي بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، غداً الإثنين، لمناقشة القضايا المتعلقة بالتجارة والصين وأفغانستان وإيران".

كذلك، سيستضيف راب وزيرَي خارجية اليابان والهند في مقر إقامته الريفي في وقت لاحق من الأسبوع.
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