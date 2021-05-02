الإستخبارات الأميركية: إيران تشكّل تحدياً كبيراً أمام مصالحنا في الشرق الأوسط

أكد تقرير استخباراتي أميركي جديد أنّ "إيران تشكّل تحدياً كبيراً أمام المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، ويرجع ذلك إلى قدراتها العسكرية المتقدمة وشبكاتها الواسعة من الشركاء والقوات التي تعمل بالوكالة عنها، ورغبتها في استخدام القوة العسكرية ضد القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها"، وفق ما ذكر موقع "iranintl".وأشار التقرير إلى أنه منذ مقتل المسؤول العسكري الإيراني قاسم سليماني في كانون الثاني 2020، تراجعت علاقات النظام الإيراني مع القوات التي تعمل بالوكالة عنها، لأن سليماني كانت لديه اتصالات واسعة بين هذه الجماعات في المنطقة.ووسط ذلك، فقد رأى التقرير الذي ساهمت فيه جميع وكالات الاستخبارات الأمريكية، أن "طهران ستسعى إلى تجنّب التصعيد مع الولايات المتحدة أثناء تقييمها لاتجاه السياسة الأمريكية تجاه إيرَان، ومكانة الوجود الأمريكي في المنطقة".وسلط التقرير الضوء على ظهور المزيد من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الفتاكة، فضلاً عن تزايد المخزونات النووية والتلاعب بالمعلومات والهجمات الالكترونية.ومع هذا، فقد حذر التقرير من أن إيرَان، ووسط رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة عليها، ستسعى لتأمين مشتريات دفاعية، مما يعكس في المقام الأول أولويات التحديث في الصواريخ والطائرات من دون طيار وأنظمة الدفاع الجوي، وأيضاً توسيع قدرات الحرب الالكترونية.