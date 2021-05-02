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وزير الخارجية البريطاني: نقترب جداً من نقطة تحول في مواجهة كورونا

Lebanon 24
02-05-2021 | 15:00
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قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن المملكة المتحدة تقترب من أن تكون قادرة على تخفيف معظم قيود كورونا، وذلك بعد برنامج التطعيم الناجح وانخفاض الإصابات.

وقال راب لقناة سكاي نيوز، في الوقت نفسه، يجب على الأفراد مواصلة مراعاة الحذر بشأن التواصل الاجتماعي.

ورداً على سؤال عن سبب استمرار عدم السماح لشخصين بالغين من أسرتين مختلفتين تلقيا اللقاح بالكامل بالعناق، قال: "علينا أن نلتزم الحذر الشديد" إزاء كيفية تطور الأمور بينما تعمل المملكة المتحدة على إعادة فتح اقتصاد.

وقال راب: "إننا قريبون جداً من نقطة تحول في تجاوز الأزمة، وأعتقد أننا ما زلنا بحاجة إلى توخي الحذر أثناء مضينا للأمام ... لا نريد أن نرى المكاسب تضيع والتضحيات تذهب سُدى. أدرك أن الناس يتوقون للمضي بشكل أسرع قليلا، ولكن في الواقع، أعتقد أن الخروج من الإغلاق بخطوات متأنية هو الطريقة الذكية للخروج".

ويتضمن الجدول الزمني الحالي لفتح الاقتصاد تخفيف بعض القيود في 17 أيار ثم في 21 حزيران.

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