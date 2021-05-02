حمدوك يعين حاكماً جديداً لإقليم دارفور.. من هو؟

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأحد، قراراً بتعيين مني أركو مناوي حاكماً لإقليم دارفور.وبحسب بيان رسمي، فقد وجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء والحكم الاتحادي والمالية والتخطيط الاقتصادى والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات التنفيذ.وقال البيان إن القرار "يأتي استناداً لأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وبناء على اتفاقية جوبا".من جهته، غرد مناوي عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلاً: "صدر اليوم (الأحد) قرار تعييني حاكماً لإقليم دارفور".ومع هذا، فقد لفت مناوي إلى أن هذا القرار "جزء من استحقاق اتفاق سلام جوبا"، متوجهاً بالشكر لـ "كل الذين يبذلون الجهد لتنفيذ اتفاق السلام والالتزام باستحقاقاته، وعلى رأسهم رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة"، وقال: "أتمنى أن نعمل معا بتعاون".ويمثل التوصل إلى سلام دائم في دارفور وفي أجزاء أخرى من السودان، أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في نيسان 2019.وتصاعد العنف في الشهور الأخيرة رغم توقيع اتفاق سلام مع بعض الجماعات المتمردة أواخر العام الماضي، وانسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.