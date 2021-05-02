السعودية ترفع حظر السفر عن مواطنيها... وهذه الشروط

رفعت السعودية، الأحد، حظر سفر المواطنين إلى خارج المملكة اعتبارا من خامس أيام عيد الفطر، لكنها وضعت عدة شروط للمشمولين بالقرار، منها أن يكون المسافر قد تلقى على الأقل جرعة واحدة من لقاح كورونا.وقال بيان رسمي إن المنافذ البحرية والبرية والجوية ستفتح بشكل كامل اعتبارا من 17 أيار المقبل.وسيكون السفر متاحا في ذلك التاريخ للمواطنين الذين تلقوا جرعتي لقاح كوفيد 19 كاملتين، أو الذين تلقوا جرعة واحدة شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى.وأضاف البيان أن المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما يشملهم القرار أيضا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة تغطي مخاطر كوفيد 19 خارج المملكة.كما أن المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من ستة أشهر من إصابتهم بالفيروس، يمكنهم السفر في ذلك التاريخ.