أوامر ملكية سعودية.. فيصل بن فاضل وزيرا للاقتصاد وسلطان بن سلمان مستشارا للملك

أصدرت المملكة العربية السعودية عدة أوامر ملكية، في ساعة مبكرة من الاثنين، بعدد من التعيينات.وتقرر في أمر ملكي تعيين فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.وتم تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بمرتبة وزير.كما صدر أمر ملكي بتعيين الأمير سلطان بن سلمان رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.وتأتي هذه المؤسسة امتدادا لأعمال خادم الحرمين الشريفين الخيرية والإنسانية على مدى عشرات السنين.كما تقرر تعيين عبدالله بن عامر السواحة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.وتم تعيين الدكتورة إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري نائباً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة، وبدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.وتقرر إعفاء أحمد بن محمد بن أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة.وتقرر أيضا تعيين السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزيروتم تعيين أحمد بن محمد بن علي الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.