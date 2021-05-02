عربي-دولي

أوامر ملكية سعودية.. فيصل بن فاضل وزيرا للاقتصاد وسلطان بن سلمان مستشارا للملك

Lebanon 24
02-05-2021 | 20:46
A-
A+
Doc-P-818951-637556106808847302.jpeg
Doc-P-818951-637556106808847302.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت المملكة العربية السعودية عدة أوامر ملكية، في ساعة مبكرة من الاثنين، بعدد من التعيينات.

وتقرر في أمر ملكي تعيين فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
وتم تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بمرتبة وزير.

كما صدر أمر ملكي بتعيين الأمير سلطان بن سلمان رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.
وتأتي هذه المؤسسة امتدادا لأعمال خادم الحرمين الشريفين الخيرية والإنسانية على مدى عشرات السنين.

كما تقرر تعيين عبدالله بن عامر السواحة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

وتم تعيين الدكتورة إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري نائباً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة، وبدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

وتقرر إعفاء أحمد بن محمد بن أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة.

وتقرر أيضا تعيين السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير

وتم تعيين أحمد بن محمد بن علي الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2021-05-03
03:00 | 2021-05-03
02:30 | 2021-05-03
02:00 | 2021-05-03
01:30 | 2021-05-03
01:00 | 2021-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website