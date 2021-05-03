عربي-دولي

"المتحور الهندي" لكورونا يتسلل إلى بلد عربي.. رصد أول إصابة

Lebanon 24
03-05-2021 | 02:30
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أعلنت السلطات الصحية في المغرب، أمس الأحد، انها رصدت أول حالة إصابة بالنسخة المُتحورة الهندية لفيروس كورونا.

 

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن اكتشاف الحالة الجديدة جاء في إطار مخطط اليقظة المشترك بين وزارة الصحة وبين ائتلاف المختبرات، الذي يتم من خلاله تتبع حالات الإصابة المؤكدة بكورونا الواردة من الخارج.

 

وأوضحت أنه يجرى تتبع مخالطي حالة الإصابة الأولى بالمتحورة الهندية.

 

ورغم أن النسخة المُتحورة الهندية لا تختلف عن سابقاتها من حيث الأعراض الظاهرة على المصابين بها، إلا أنها تعتبر أشد خطرا، كونها أكثر نقلا للعدوى.

 

كما تأتي في رأس القائمة من حيث قوة الانتشار لتكون أشد خطورة من المتحورة البرازيلية وكذلك النسخة الجنوب إفريقية.

 

كما تتمثل خطورة المتحورة الهندية، في تدني قدرة اللقاحات على مجابهتها مقارنة مع باقي أنواع الفيروس.

 

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 294 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و284 حالة شفاء، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: سكاي نيوز
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